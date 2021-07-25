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وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف يلتقي بنظيره القطري في طهران ويبحث معه مستجدات العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية المهمة

الأحد ٢٥ يوليو ٢٠٢١ - ١٢:٢٨ بتوقيت غرينتش

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