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تداعيات خطيرة تلاحق الاطفال جراء اصابتهم بفيروس كورونا

تداعيات خطيرة تلاحق الاطفال جراء اصابتهم بفيروس كورونا
الأحد ٢٥ يوليو ٢٠٢١ - ٠٢:٤٥ بتوقيت غرينتش

حذر علماء من مدرستي هارفارد وماساتشوستس الطبيتين الأمريكيتين من تداعيات خطيرة لإصابة طويلة الأجل بفيروس كورونا قد يواجهها الأطفال والمراهقون.

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وجاء في بيان صحفي مكرس للدراسة حول هذا الموضوع وتم نشره في موقع "Healio" أن أعراض الإصابة الطويلة الأمد بالعدوى تشمل درجة الحرارة المرتفعة، والآلام في البطن، والتقيء، والإسهال، والقصور في القلب، والصداع الشديد، والإرهاق. ويرى الأطباء أن أمراض الجهاز الهضمي تعتبر أقل شيوعا عند الأطفال، لكن استبعادها بالكامل لا يمكن.

وإضافة إلى ذلك يظهر بعد ما بين أسبوعين إلى أربعة أسابيع من الإصابة بالمرض خطر الإصابة بمتلازمة الالتهاب متعدد الأنظمة (MIS-C)، مما يؤدي إلى تلف نظام القلب والأوعية الدموية والشريان التاجي. ولمعرفة أسبابه أجرى العلماء تجربة شارك فيها 100 طفل. اتضح أن الفيروس لا يزال موجودا في الأمعاء لدى المرضى الذين يعانون من متلازمة الالتهاب.

وينحصر الأمر في أن جزيئات SARS-CoV-2 الموجودة في الجهاز الهضمي تدخل مجرى الدم، مما يجعل الجسم ينتج استجابة مناعية مميزة لمتلازمة الالتهاب. وقال طبيب الرئة بمستشفى ماساتشوستس، يلي يونكر، إن هذه هي الدراسة الأولى التي تظهر أن جزيئات MIS-C في الدم تتزامن مع استجابة شديدة الالتهاب.

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