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صحيفة اسرائيلية: حكومة بينيت الضعيفة قد تنهار بعد إقرار الميزانية

صحيفة اسرائيلية: حكومة بينيت الضعيفة قد تنهار بعد إقرار الميزانية
الأحد ٢٥ يوليو ٢٠٢١ - ٠٢:٤٤ بتوقيت غرينتش

قدر مسؤولون كبار بان حكومة نفتالي بينيت قد تنهار بعد إقرار الميزانية بسبب مطالب الرئيس الأمريكي المتعلقة بالفلسطينيين.

العالم - الاحتلال

وذكرت صحيفة “إسرائيل اليوم” نقلا عن مصادر "إسرائيلية" قولها إن "إدارة بايدن تؤجل توقعاتها لمساهمة إسرائيل في الشأن الفلسطيني إلى ما بعد الميزانية، وقال مصدر يميني إن بعض المطالب المتوقعة لإدارة بايدن قد تؤدي إلى حل الحكومة".

وأشار المصدر إلى أن "النية الأمريكية هي فتح قنصلية للفلسطينيين في القدس المحتلة، ومثل هذه الخطوة التي تعني الاعتراف بالقدس كعاصمة مستقبلية للفلسطينيين، يمكن أن تثير ردود فعل متطرفة من العناصر اليمينية في الائتلاف وتؤدي إلى حله".

وقال مسؤول كبير آخر إن "الحاجة إلى اعتماد ميزانية الدولة بعد ثلاث سنوات كانت أحد الأسباب الرئيسية لتشكيل ائتلاف مكون من أحزاب منقسمة أيديولوجيا".

في غضون ذلك، من المتوقع إجراء مناقشات طويلة هذا الأسبوع أيضًا ، وليالي مليئة بالمماطلة المرهقة. يريد الائتلاف طرح قانون دايانيم للتصويت الذي سقط مؤخرا عن طريق الخطأ من قبل رئيس الكنيست ميكي ليفي ، والقانون الأساسي لحكومة الاحتلال بشأن قضية الاستيطان.

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