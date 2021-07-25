الإندبندت: قوات الاحتلال توفر الحماية لاعتداءات المستوطنين

العالم - الاحتلال

ونقلت الصحيفة شهادات لعشرات الجنود السابقين، تشير إلى تواطؤ قوات الأمن في التصعيد الحادّ ضد الفلسطينيين من قبل المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.

وجاء في التقرير الذي أصدرته جمعية "كسر الصمت" الإسرائيلية التي تضمّ قدامى المحاربين، أن "الجيش الإسرائيلي يشارك بشكل متصاعد في توفير "عباءة حماية" للمستوطنين الذين "يصبحون أكثر عدوانية".

وقالت الصحيفة إن "الجيش الإسرائيلي نفى تلك المزاعم وردّ بأن الشرطة هي الجهاز المسؤول عن التعامل مع الشكاوى المقدمة من قبل الفلسطينيين بشأن الاستخدام غير الشرعي لأراضيهم".

لكن مدير التوعية في الجمعية أوري جعفاتي قال إن التقرير الجديد الذي يتضمن 36 شهادة لجنود سابقين، يشير إلى أنه "ليس هناك أي تحرّك أو نية من قبل الحكومة أو الجيش، لردع المستوطنين عن الهجوم".. واصفاً الأمر بأنه جزء من "خطة استراتيجية محكمة وضعها المستوطنون للاستيلاء على المزيد والمزيد من الأرض الفلسطينية"، وفق ما نقلت الصحيفة.

وذكرت الصحيفة أن المعلومات التي جمعتها الأمم المتحدة من جهة والمنظمة الحقوقية الإسرائيلية "بتسيلم" من جهة أخرى، أشارت إلى تصاعد أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون، مقارنة مع السنوات السابقة.

وأشارت الصحيفة إلى أن التقرير تضمن شهادات عن أعمال عنف ضد الفلسطينيين، شملت الإحراق المتعمد والاعتداء الجسدي وإطلاق النار، وعن حالات تعرّض فيها الجنود للهجوم.

وأجرت الصحيفة مقابلة مع نقيب سابق في جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي قال إنه "لا يوجد بروتوكول يتعلق باستخدام العنف الجسدي لتقييد المستوطنين".

ونقل مشاهداته في قرية بورين في نابلس، حيث إن المستوطنين لم يهاجموا الفلسطينيين "بوحشية" فحسب كما ذكر، بل منعوا الجنود من الوصول إلى المكان عبر وضع المسامير المعدنية في الأرض لإعاقة آليات الجيش.