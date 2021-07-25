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مصدر خاص لقناة العالم: قسد تنشئ نقطة عسكرية في بلدة الحوايج شرق دير الزور مقابل معبر البريد في مدينة الميادين

الأحد ٢٥ يوليو ٢٠٢١ - ٠٢:٥١ بتوقيت غرينتش

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"قسد" تنشىء  نقطة عسكرية في الحوايج بمدينة الميادين

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