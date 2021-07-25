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أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
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فی البیت الابیض
لن ننسی
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مراسل العالم: طيران العدوان السعودي يشن 20 غارة على محافظة مأرب شمال شرق اليمن
مصدر خاص لقناة العالم: قسد تستقدم عددا من المصفحات والاسلحة الرشاشة وتقوم بانشاء عدد من المتاريس شرق دير الزور
مصدر خاص لقناة العالم: قسد تنشئ نقطة عسكرية في بلدة الحوايج شرق دير الزور مقابل معبر البريد في مدينة الميادين
الرئيس الايراني المنتخب إبراهيم رئيسي خلال لقائه وزير الخارجية القطري: لقد أثبتت إيران أنها صديق وشريك يعتمد عليه
الرئيس الإيراني المنتخب السيد إبراهيم رئيسي يستقبل وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ويبحثان القضايا ذات الاهتمام المشترك
وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف يلتقي بنظيره القطري في طهران ويبحث معه مستجدات العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية المهمة
المصادر: اشاعات على ان الفصيل سيتم تشكيله بموافقة الدولة السورية وروسيا في محاولة لخداع الاهالي والشباب للانضمام اليه
مصادر محلية بريف الحسكة: اجتماع وشيك هذا اليوم بين وفد من القوات الامريكية و عدد من ابناء المنطقة في قرية حاموكر من أجل تشكيل فصيل جديد
مصادر محلية بريف الحسكة: اجتماع وشيك هذا اليوم بين وفد من القوات لامريكية و عدد من ابناء المنطقة في قرية حاموكر من أجل تشكيل فصيل جديد
مراسل العالم عن مصدر ميداني يمني: تجدد المواجهات في محيط مدينة مأرب وسقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف مرتزقة العدوان
مصدر خاص لقناة العالم: قسد تستقدم عددا من المصفحات والاسلحة الرشاشة وتقوم بانشاء عدد من المتاريس شرق دير الزور
الأحد ٢٥ يوليو ٢٠٢١ - ٠٢:٥٢ بتوقيت غرينتش
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2017 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.