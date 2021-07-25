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لجنة الامن القومي في البرلمان الايراني ترحب بالحوار الافغاني- الافغاني

لجنة الامن القومي في البرلمان الايراني ترحب بالحوار الافغاني- الافغاني
الأحد ٢٥ يوليو ٢٠٢١ - ٠٣:٠٤ بتوقيت غرينتش

اعلن المتحدث باسم لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية الايرانية محمود عباس زاده مشكيني عن ترحيب طهران للحوار الافغاني - الافغاني وعدّه بمثابة آلية مطلوبة لارساء السلام والاستقرار وايجاد حل للازمة القائمة في هذا البلد.

العالم- ايران

واشار النائب عن اهالي مشكين شهر/ شمال غرب/ محمود عباس زاده مشکیني، في تصريح صحفي اليوم الاحد، الى الازمة القائمة في افغانستان وسبل ايجاد حل لها، معربا عن تصوره ان بلورة وضع سياسي يرمي لادارة شؤون هذا البلد ينبغي ان يعتمد راي الشعب وهو مايكتسب أهمية كبيرة للغاية.

ولفت الى ان مصير افغانستان يتحدد على يد شعبها ويجب الحد من التدخلات الاجنبية.

ونوه الى انه عقب فترة طويلة قد تبين ان الامن ليس موضوعا سهلا يستطيع الاجانب منحه لهذا البلد او المنطقة حيث ان الامن المستورد لافائدة منه لذلك تشهد افغانستان الوضع القائم.

واشار الى ان الاميركيين تواجدوا في افغانستان على مدى عقدين لكنهم لم يقدموا أي انجاز بل دمّروا البنى التحتية فيه لذلك ينبغي مقاضاتهم لانهم مارسوا الاحتلال وتسببوا بنشوب صراعات كثيرة.

وعدّ الحوار الافغاني - الافغاني يترك تأثيرات ايجابية كبيرة لايجاد حل للازمة في هذا البلد والجمهورية الاسلامية الايرانية ترحب بالتأكيد للحوار الذي يثمر عن ارساء السلام والاستقرار في هذا البلد.

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لجنة الامن القومي في البرلمان الايراني ترحب بالحوار الافغاني- الافغاني