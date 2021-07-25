ليبيا: الدبيبة يتعهد بإجراء الانتخابات في موعدها

العالم - ليبيا

وقال الدبيبة، خلال ترأسه اجتماع الحكومة في مدينة سبها، إن الحكومة تعمل على استكمال خططها لحفظ الأمن ومكافحة الجريمة والإرهاب في الجنوب، مبينا أن الحكومة تعمل على دعم خطة تأمين الجنوب وتوفير المساعدات اللازمة لمديريات المنطقة.

وأوضح أن ما يعانيه الجنوب هو نتاج سنوات الانقسام وأنه على تواصل دائم مع ممثلي الجنوب، مؤكدا أنه لا حرب بعد اليوم سواء في سبها أو غيرها وأن الحكومة تعول على صندوق إنماء الجنوب في تكوين الجنوب الجديد الذي عانى من التخريب.

وأكد العمل على توفير الخدمات الأساسية ومعالجة المختنقات في الجنوب، مبينا أنه جرى توفير الوقود في أغلب المناطق في الجنوب وما زال العمل مستمر لتوفيره بشكل انسيابي.

ووعد رئيس حكومة الوحدة الليبية بتوفير اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" لجميع الليبيين، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تجهيز المزيد من مراكز العزل في عدد من المناطق لاحتواء الإصابات جراء تفشي الفيروس.

وأعلن تخصيص 500 مليون دينار لوزارة الصحة لمجابهة فيروس كورونا، مؤكدا أن هناك شحنات من الأدوية لمكافحة الفيروس ستأتي تباعًا إلى البلاد، وأنه يواصل جولاته على العديد من المدن والمناطق لمتابعة الأوضاع الصحية.

وأضاف الدبيبة أن الحكومة قامت بفتح عدة مراكز للعزل الصحي في طرابلس، وتعمل الآن على تجهيز مراكز عزل إضافية في عدد من المناطق، مرجًعا سبب زيادة أعداد المصابين إلى حالة الارتخاء لدى الليبيين خلال المدة الماضية والتي ترتب عليها قفل بعض مراكز العزل بعد الموجة الثانية للفيروس.