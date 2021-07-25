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رؤساء حكومات لبنان السابقون: نرشح نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة الجديدة

الأحد ٢٥ يوليو ٢٠٢١ - ٠٣:٣٩ بتوقيت غرينتش

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