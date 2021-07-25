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لبنان.. ترشيح نجيب ميقاتي في الاستشارات النيابية الملزمة

لبنان.. ترشيح نجيب ميقاتي في الاستشارات النيابية الملزمة
الأحد ٢٥ يوليو ٢٠٢١ - ٠٤:١٨ بتوقيت غرينتش

اشار رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة مساء اليوم الأحد بعد انتهاء اجتماع رؤساء الحكومات السابقين، إلى أنه تم الاتفاق على تسمية رئيس الحكومة السابق، نجيب ميقاتي في الاستشارات النيابية الملزمة.

العالم_لبنان

ولفت إلى ان اللبنانيين ينتظرون بفارغ الصبر مبادرة ايجابية تأتي مكملة للمبادرة الفرنسية، حيث يصار الى تكليف شخصية في الاستشارات النيابية الملزمة، لتشكيل حكومة من الاختصاصين وغير الحزبيين، على ان تكون هذه الحكومة منسجمة وتحظى بثقة اللبنانيين والمجتمعين العربي والدولي.

ودعا إلى تشكيل حكومة قادرة على إنقاذ لبنان بناءً على وثيقة الوفاق الوطني والدستور اللبناني بعيداً عن البدع.

من المقرر أن تبدأ صباح الاغد الاثنين الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس المكلف لتشكيل الحكومة في قصؤر بعبدا.

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لبنان.. ترشيح نجيب ميقاتي في الاستشارات النيابية الملزمة