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الاحتلال الإسرائيلي يكشف عن تكلفة عدوانه الأخير على غزة

الاحتلال الإسرائيلي يكشف عن تكلفة عدوانه الأخير على غزة
الأحد ٢٥ يوليو ٢٠٢١ - ٠٥:١١ بتوقيت غرينتش

كشفت وسائل إعلام "إسرائيلية"، اليوم الأحد، عن تكلفة العدوان الأخير الذي نفذه جيش الاحتلال على قطاع غزة.

العالم - الاحتلال

وقال الصحفي الإسرائيلي، نوعم أمير، من (القناة 20)، إنه "طبقاً للمناقشات بين وزارة الحرب الإسرائيلية ووزارة المالية حول الميزانية، تبين أن التكاليف العسكرية لعملية "حارس الأسوار" مع غزة بلغت ثلاثة مليارات شيكل".

وأضاف أن "هذه تكاليف عسكرية فقط ولا تشمل الخسائر جراء الأضرار التي لحقت بالاقتصاد والمنازل والمصانع التي توقفت والأشخاص الذين بقوا في منازلهم بلا عمل".

وتساءل الصحفي "الإسرائيلي": "لا أعرف كم من المليارات الأخرى كلفت هذه العملية الكيان، ولكن جدير بنا أن نسأل: هل هذا يبدو أنه نصر؟؟ وكم ستكلفنا هزيمة حزب الله؟"حسب زعمه.

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