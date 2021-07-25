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شاهد.. ما اهمية وصول القوات اليمنية إلى مشارف مأرب؟

الأحد ٢٥ يوليو ٢٠٢١ - ٠٥:١٣ بتوقيت غرينتش

قال الخبير العسكري اليمني العميد عابد الثور أن عملية النصر المبين التي نفذتها قوات الجيش واللجان الشعبية في محافظة البيضاء اليمنية والانتصارات التي حققتها هذه العملية تسببت بإنتصارات أخرى في مناطق أخرى في هذه المحافظة وفرار إرهابيي داعش والقاعدة.

العالم - خاص العالم

وأكد الثور في حديث لبرنامج المشهد اليمني على شاشة قناة العالم الإخبارية ان القوات اليمنية لاحقت الجماعات الإرهابية في محافظة البيضاء وتمكنت من دحرها بالكامل ووصلت الى مشارف محافظة شبوة بعدما سيطرت على مواضع دفاعية قوية في المناطق المحررة.

وأوضح الثور أن وصول القوات اليمنية إلى مشارف محافظة شبوة يعطي لهذه القوات الافضلية في التموضع العسكري وافشال قوى العدوان التي تعيش وضع لا يحسد عليه حيث تعتبر مدينة مأرب محاصرة من كل الاتجاهات خاصة بعد ان تم تحرير منطقة الرحبة في مديرية مأرب.

للمزيد من التفاصيل شاهدوا الفيديو المرفق ..

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