شاهد.. ما اهمية وصول القوات اليمنية إلى مشارف مأرب؟

العالم - خاص العالم

وأكد الثور في حديث لبرنامج المشهد اليمني على شاشة قناة العالم الإخبارية ان القوات اليمنية لاحقت الجماعات الإرهابية في محافظة البيضاء وتمكنت من دحرها بالكامل ووصلت الى مشارف محافظة شبوة بعدما سيطرت على مواضع دفاعية قوية في المناطق المحررة.

وأوضح الثور أن وصول القوات اليمنية إلى مشارف محافظة شبوة يعطي لهذه القوات الافضلية في التموضع العسكري وافشال قوى العدوان التي تعيش وضع لا يحسد عليه حيث تعتبر مدينة مأرب محاصرة من كل الاتجاهات خاصة بعد ان تم تحرير منطقة الرحبة في مديرية مأرب.

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