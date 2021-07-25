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الملك الأردني: 'حرب غزة' الأخيرة جرس إنذار للجميع

الملك الأردني: 'حرب غزة' الأخيرة جرس إنذار للجميع
الأحد ٢٥ يوليو ٢٠٢١ - ٠٥:٢٢ بتوقيت غرينتش

وصف الملك الأردني،عبدالله الثاني، الحرب الأخيرة على قطاع غزة بأنها "جرس إنذار للجميع أنه لا يمكن توسيع اتفاقيات إبراهام على حساب المفاوضات"، وذلك خلال مقابلة مع شبكة"سي إن إن" الأمريكية.

العالم - الأردن

وقال الملك عبدالله الثاني في هذا الشأن: "أعتقد أن هذه الحرب الأخيرة مع غزة كانت مختلفة. منذ عام 1948، هذه هي المرة الأولى التي أشعر فيها بحرب أهلية في "إسرائيل"... أعتقد أن الديناميكيات الداخلية التي رأيناها داخل البلدات والمدن الإسرائيلية (الأراضي المحتلة) كانت بمثابة جرس إنذار لنا جميعا".

وأشار الملك إلى أنه التقى رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي نفتالي بينيت ووزير الحرب بيني غانتس، ليؤكد للمرة الأولى ما ذكرته تقارير صحفية "إسرائيلية" حول هذا اللقاء الذي جرى في مطلع الشهر الجاري.

وأضاف: "خرجت من تلك الاجتماعات وأنا أشعر بالتشجيع الشديد، وأعتقد أننا رأينا في الأسبوعين الماضيين، ليس فقط تفاهما أفضل بين "إسرائيل" والأردن، ولكن الأصوات القادمة من كل من "إسرائيل" وفلسطين أننا بحاجة إلى المضي قدما"، بحسب تعبيره.

وفي سياق آخر، لفت الملك الأردني إلى أنه يعرف الرئيس الأمريكي جو بايدن منذ شبابه وزيارته للكونغرس برفقة والده الراحل، مشيرا إلى أن مباحثاته مع جميع الرؤساء الأمريكيين "كانت دائما مثمرة ومبنية على الاحترام المتبادل والتفاهم"، بحسب تعبيره.

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الملك الأردني: 'حرب غزة' الأخيرة جرس إنذار للجميع