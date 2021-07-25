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شاهد: فشل اميركي في دعم الارهاب باليمن يغير سياستها

الأحد ٢٥ يوليو ٢٠٢١ - ٠٥:٤٢ بتوقيت غرينتش

اعتبر الاعلامي اليمني علي الدواني بث مشاهد تحرير مناطق في محافظة البيضاء مثل الزاهر، رداً على حملة اعلامية رافقت اختراقاً داعشياً لمديرية الزاهر لتحقيق نصراً إعلامياً مزيفاً لرفع معنويات المرتزقة.

العالم - خاص العالم

وقال الدواني في حديث لبرنامج المشهد اليمني على شاشة قناة العالم الإخبارية ان رهانات الجماعات الارهابية في محافظة البيضاء فشلت اضافة الى فضح المشروع الامريكي في الايام والساعات التي تلت وصول المرتزقة الى مركز مديرية الزاهر حيث كانت تتحدث الولايات المتحدة عن اعادة الدعم العسكري لبعض العناصر الإرهابية.

وأكد الدواني على وجود دعم واسناد جوي من قبل طيران العدوان السعودي - الأمريكي للإرهابيين في مديرية الزاهر رغم ذلك فشلت كل هذه الرهانات.

وأضاف الدواني ان المعركة تتحول اليوم الى زخم جديد وهناك عمليات عكسية من قبل قوات الجيش واللجان الشعبية اضافة الى حديث لمرتزقة العدوان والجماعات الإرهابية عن الخيانة والخذلان.

وشدد الدواني على أن أمريكا قبل تقدم الارهابيين في محافظة البيضاء كانت تدعو الى السلام وبعد وصول الارهابيون تراجعت عن هذه الدعوات واليوم نشهد أنها تعود الى دعوات السلام بعدما حققت القوات اليمنية انتصارات على الارهابيين في هذه المناطق.

للمزيد من التفاصيل شاهدوا الفيديو المرفق..

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شاهد: فشل اميركي في دعم الارهاب باليمن يغير سياستها

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