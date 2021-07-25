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القرار الاممي عن المساعدات لسورية

الأحد ٢٥ يوليو ٢٠٢١ - ٠٦:٢٤ بتوقيت غرينتش

تناولت هذه الحلقة من برنامج قلم رصاص على شاشة قناة العالم الإخبارية آخر التطورات السياسية في سوريا على مستوى المحلي والدولي ومستقبل سوريا في ظل هذه التطورات.

العالم - قلم رصاص

ضيوف الحلقة:

مهند الضاهر - اكاديمي وباحث سياسي

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