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بانوراما .. زيارة الكاظمي الى واشنطن وبدء الرحلات المباشرة بين الاحتلال والمغرب

بانوراما .. زيارة الكاظمي الى واشنطن وبدء الرحلات المباشرة بين الاحتلال والمغرب
الأحد ٢٥ يوليو ٢٠٢١ - ٠٦:٣٥ بتوقيت غرينتش

يتناول برنامج بانوراما على شاشة قناة العالم الإخبارية موضوع زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الى واشنطن ومستقبل انسحاب القوات الامريكية من العراق اضافة الى موضوع تسيير الرحلات بين كيان الإحتلال الإسرائيلي والمغرب.

العالم - بانوراما


في ملف بانوراما الاول اكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن بلاده لا تحتاج الى قوات أميركية قتالية لمحاربة جماعة داعش الوهابية وأن قوات الأمن والجيش قادرة على الدفاع عن العراق بدون دعم قوات التحالف الأميركي وقبيل زيارته الى العاصمة واشنطن قال الكاظمي إن العراق سيظل بحاجة الى تدريب، وجمع معلومات استخبارية عسكرية من الولايات المتحدة.


في ملف بانوراما الثاني تسير شركتا الطيران الإسرائيليتان العال وإسرإير أولى رحلاتها السياحية المباشرة اليوم إلى مدينة مراكش المغربية. وقال مسؤولون مغاربة إن هناك شركة ثالثة وهي أركيا ستبدأ رحلاتها أيضا إلى المغرب في الشهر المقبل. وقال وزير خارجية الاحتلال يئير لبيد، انه سيزور المغرب الشهر المقبل لتطوير العلاقات بين الجانبين. وكان المغرب قد شارك خلال الشهر الجاري بمناورات نسيم البحر إلى جانب قوات الاحتلال الاسرائيلي.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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بانوراما .. زيارة الكاظمي الى واشنطن وبدء الرحلات المباشرة بين الاحتلال والمغرب

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