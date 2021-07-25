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قوات الدفاع الجوي السورية تصد ضربة من مقاتلتين إسرائيليتين

قوات الدفاع الجوي السورية تصد ضربة من مقاتلتين إسرائيليتين
الأحد ٢٥ يوليو ٢٠٢١ - ٠٩:٣٢ بتوقيت غرينتش

أكدت وزارة الدفاع الروسية أن قوات الدفاع الجوي السورية تصدت فجر الأحد لضربة نفذتها مقاتلتان إسرائيليتان في محاولة لاستهداف مواقع في محافظة دمشق.

العالم - سوريا

وقال نائب مدير مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتناحرة في سوريا والتابع لوزارة الدفاع الروسية، اللواء، فاديم كوليت، في بيان أصدره مساء الأحد: "من الساعة 05:40 حتى 05:54 من يوم 25 يوليو شنت مقاتلتان من طراز F-16 تابعة للقوات الجوية الإسرائيلية من الاتجاه الجنوبي الغربي دون الدخول إلى المجال الجوي للجمهورية العربية السورية ضربة بواسطة صاروخين موجهين إلى منشآت في أراضي بلدة السيدة زينب بمحافظة دمشق".

وذكر كوليت: "تم تدمير كلا الصاروخين باستخدام منظومات بوك-إم 2 أيه روسية الصنع المتوفرة في قوام قوات الدفاع الجوي للجمهورية العربية السورية".

وهذه هي المحاولة الثالثة من قبل القوات الإسرائيلية لشن ضربة جوية على أراضي سوريا خلال هذا الأسبوع، حيث سبق أن أطلقت مقاتلات تابعة لإسرائيل يوم 19 يوليو 8 صواريخ إلى مواقع في محافظة حلب وفي 22 يوليو 4 صواريخ على منشآت في حمص.

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