الأحد ٢٥ يوليو ٢٠٢١
١٠:٠٤ GMT
فارسی
البث المباشر

الرئيس التونسي يعفي رئيس الوزراء من منصبه ويجمد سلطات البرلمان

الرئيس التونسي يعفي رئيس الوزراء من منصبه ويجمد سلطات البرلمان
الأحد ٢٥ يوليو ٢٠٢١ - ٠٩:٣٤ بتوقيت غرينتش

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء الأحد، قرارا بإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه.

العالم - تونس

وقرر سعيد خلال اجتماع طارئ للقيادات العسكرية و الأمنية "تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب"، لافتا إلى أن هذا القرار كان يجب اتخاذه قبل أشهر.

وأضاف الرئيس التونسي أنه قرر أيضا تولي السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة جديد يعينه بنفسه.

وتابع:"لم نكن نريد اللجوء للتدابير على الرغم من توفر الشروط الدستورية، ولكن في المقابل الكثيرون شيمهم النفاق والغدر والسطو على حقوق الشعب".

وحذر سعيّد قائلا: "أنبه الكثيرين الذين يفكرون في اللجوء للسلاح... ومن يطلق رصاصة ستجابهه القوات المسلحة بالرصاص".

وتأتي قرارات الرئيس التونسي على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها مدن عديدة.

واشتبكت اليوم الأحد الشرطة في العاصمة تونس وعدة مدن أخرى مع محتجين يطالبون الحكومة بالتنحي وبحل البرلمان، واستهدف محتجون مقرات حزب النهضة الإسلامي في عدة مدن، في تصعيد للغضب ضد المنظومة الحاكمة وسط تفش سريع لفيروس كورونا وتدهور الوضع الاقتصادي والسياسي.

روابط ذات صلة

شاهد.. احتجاجات شعبية خارج الحسابات السياسية في تونس

تونس: مظاهرات قرب البرلمان تطالب بحلّه ورحيل الحكومة

الرئيس قيس سعيد: الوضع الصحي في تونس كارثي وهناك من يُفسد مكافحة كورونا

تونس.. التيار الشعبي يدعو لفرض 'حكومة انتقالية وخطة لإنقاذ البلاد'

تونس.. اجتماع طارئ في القصر الرئاسي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الرئيس التونسي يعفي رئيس الوزراء من منصبه ويجمد سلطات البرلمان

قوات الدفاع الجوي السورية تصد ضربة من مقاتلتين إسرائيليتين

الاحتلال يشن غارات جوية على قطاع غزة

السفير المغربي في باريس ينفي تجسس بلاده على ماكرون

بانوراما .. زيارة الكاظمي الى واشنطن وبدء الرحلات المباشرة بين الاحتلال والمغرب

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 25-07-2021