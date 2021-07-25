الأحد ٢٥ يوليو ٢٠٢١
١٠:٤٩ GMT
فارسی
البث المباشر

الغنوشي يتهم الرئيس التونسي 'بالانقلاب على الثورة والدستور'

الغنوشي يتهم الرئيس التونسي 'بالانقلاب على الثورة والدستور'
الأحد ٢٥ يوليو ٢٠٢١ - ١٠:٠٩ بتوقيت غرينتش

اتهم رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي الرئيس قيس سعيد "بالانقلاب على الثورة والدستور" وذلك بعدما أعلن اليوم الأحد تجميد عمل البرلمان وإقالة الحكومة.

العالم - تونس

وقال الغنوشي زعيم حزب "النهضة" في اتصال مع وكالة "رويترز": "نحن نعتبر المؤسسات ما زالت قائمة وأنصار النهضة والشعب التونسي سيدافعون عن الثورة".

وكان سعيد أصدر، مساء الأحد، قرارا بإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه.

كما قرر خلال اجتماع طارئ للقيادات العسكرية و الأمنية "تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب"، لافتا إلى أن هذا القرار كان يجب اتخاذه قبل أشهر.

وأضاف الرئيس التونسي أنه قرر أيضا تولي السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة جديد يعينه بنفسه.

وتأتي قرارات الرئيس التونسي على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها مدن عديدة.

روابط ذات صلة

الرئيس التونسي يعفي رئيس الوزراء من منصبه ويجمد سلطات البرلمان

شاهد.. احتجاجات شعبية خارج الحسابات السياسية في تونس

تونس: مظاهرات قرب البرلمان تطالب بحلّه ورحيل الحكومة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الغنوشي يتهم الرئيس التونسي 'بالانقلاب على الثورة والدستور'

الرئيس التونسي يعفي رئيس الوزراء من منصبه ويجمد سلطات البرلمان

قوات الدفاع الجوي السورية تصد ضربة من مقاتلتين إسرائيليتين

الاحتلال يشن غارات جوية على قطاع غزة

السفير المغربي في باريس ينفي تجسس بلاده على ماكرون

بانوراما .. زيارة الكاظمي الى واشنطن وبدء الرحلات المباشرة بين الاحتلال والمغرب