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تصدير الشحنة الاولى من النفط الايراني عبر ميناء جاسك في بحر عمان

تصدير الشحنة الاولى من النفط الايراني عبر ميناء جاسك في بحر عمان
الإثنين ٢٦ يوليو ٢٠٢١ - ٠٣:٣٠ بتوقيت غرينتش

أعلن المدير التنفيذي لشركة مرافئ النفط الايرانية عباس اسدروز عن الانتهاء من تحميل ناقلة لاول شحنة من النفط الايراني في ميناء جاسك وتصديرها.

العالم - ايران

وقال عباس اسدروز، في تصريحه اليوم الاحد، أن عملية تحميل ناقلة تستوعب 650 الف برميل من النفط الخام قد انتهت في ميناء جاسك/ جنوب ايران/.

واضاف: إن كوادر الشركة على استعداد لتحميل الشحنة الثانية من النفط الايراني المصدر عبر هذا الميناء.

ويشار الى ان الرئيس الايراني حسن روحاني أعلن عن تدشين مرفأ جديد لتصدير النفط الايراني في ميناء جاسك والانتهاء من مشروع انبوب نقل النفط الخام من غوره في محافظة بوشهر الى الميناء المذكور بطول الف كيلومتر يوم الخميس الماضي مايتيح تصدير النفط الايراني عبر بحر عمان دون الحاجة الى اجتياز مضيق هرمز.

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