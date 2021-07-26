اللواء سلامي: امريكا تسعى وراء حرب داخلية في افغانستان

العالم - ايران

جاء ذلك خلال كلمة اللواء سلامي، يوم أمس الاحد، في مراسم تكريم شهداء سنندج (مركز محافظة كردستان – غربي البلاد).

واضاف القائد العام للحرس الثوري : ان الامريكيين ارتكبوا كمّا هائلا من المجازر في العراق بعد ان وطأت اقدام هؤلاء المحتلين تلك الاراضي المقدسة؛ متسائلا بقوله : هل خلّف الاحتلال نتائج غير المعاناة والصارعات الدامية؟!

وتابع : ان ما جلبته امريكا بالتعاون مع عميلتها السعودية، للشعب اليمني المضطهد والمقاوم الذي لايريد سوى العيش بسلام في بلاده، هو ان حرمته من نعمة الحياة الالهية العظيمة؛ ان شعبنا الابي في هذا البلد يعي هذه الحقيقة المريرة.

في جانب اخر من تصريحاته اليوم، حيا اللواء سلامي ذكرى شهداء محافظة كردستان الابطال؛ مؤكدا ان اهالي هذه المحافظة لم ولن يبتسموا للاعداء ولا يسمحوا لهم بتدنيس هذا الوطن.



يذكر ان محافظة كردستان قدمت منذ انتصار الثورة الاسلامية في ايران لحد الان، 5 الاف و400 شهيد، و9 الاف و500 مصاب.