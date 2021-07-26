الاحتلال يقلّص مساحة الصيد في غزة إلى 6 أميال بحرية

العالم-فلسطين

وادعت سلطات الاحتلال، في بيان، أنه وبعد سلسلة من التقييمات للأوضاع تقرر تقليص مسافة الصيد في قطاع غزة من 12 إلى 6 أميال بحرية، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ فورًا، ويبقى ساري المفعول حتى إشعار آخر.

وزعمت أن القرار جاء في أعقاب إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة باتجاه المستوطنات.

وفي وقت سابق الأحد، في السياق، أعلنت وسائل إعلام عبرية عن اندلاع أربعة حرائق في مستوطنات "غلاف القطاع" اليوم بفعل بالونات حارقة.

و"البالونات الحارقة" هي بالونات تربط بمواد قابلة للاشتعال، وبدأ الفلسطينيون باستخدامها في أيار/مايو 2018 كأسلوب احتجاجي على اعتداءات الاحتلال بحقهم.