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تطبيقا للمصالحة.. تعزيزات عسكرية للجيش السوري إلى درعا

تطبيقا للمصالحة.. تعزيزات عسكرية للجيش السوري إلى درعا
الإثنين ٢٦ يوليو ٢٠٢١ - ٠٣:٥٧ بتوقيت غرينتش

تستمر أرتال عسكرية للجيش السوري والقوى الأمنية مع عشرات المدرعات والدبابات بالوصول إلى محافظة درعا وتمركزت بعدة مواقع لاستتباب الأمن والوقوف على تطبيق اتفاق المصالحة في درعا البلد.

العالم - سوريا

وقال قائد شرطة محافظة درعا العميد ضرار دندل: “أرتال عسكرية للجيش السوري والقوى الأمنية يقدر تعدادها بآلاف العناصر مع عشرات المدرعات والدبابات تصل تباعا إلى محافظة درعا وتتمركز في عدة مواقع لتنفذ مهام القيادة الأمنية والعسكرية باستتباب الأمن والأمان والوقوف على تطبيق اتفاق درعا البلد واتفاقات أخرى إن تمت”.

وأضاف دندل، أن القوات التي وصلت للمحافظة مهمتها تعزيز الأمان في كامل المحافظة وليس فقط درعا البلد مع إفساح المجال لحلول الصالحات العادلة وتسليم السلاح وتسوية الأوضاع للمطلوبين.

ولفت العميد إلى أن اتفاق درعا البلد تم من خلال عقد اجتماع للقيادة الأمنية بدرعا مع وجهاء من درعا البلد والمنطقة الغربية والشرقية وتكليفهم بتسليم كامل السلاح المتوسط والخفيف المتواجد في درعا البلد ولم يتم تحديد عدد قطع السلاح كما ورد على بعض المواقع، ونوه بأنه سيتم وضع نقاط أمنية وعسكرية داخل البلد والَمخيم وطريق السد وبالنسبة لفتح جميع الطرق باتجاه درعا البلد مضيفا “لا حديث الآن فيها إلا بعد تنفيذ البنود بشكل كامل”.

وتابع العميد قائلا: “هناك لوائح بأسماء مطلوبين سيتم إفساح المجال لمن يسوى وضعه منهم ومن لا يريد التسوية سيكون مصيره المغادرة”.

المصدر: قناة سما - شام تايمز

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