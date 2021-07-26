شاهد: ابرز قرارات الرئيس سعيد وفرحة التونسيين بها

العالم - مراسلون

مباشرة إثر كلمة رئيس الجمهورية خرجت اعداد غفيرة من التونسيين للاحتفال في شواع العاصمة ترحيباً بالقررات المعلنة.

حركة النهضة ابرز الاحزاب الداعمة للحكومة، اعتبرت قرارات الرئيس قيس سعيد انقلاباً على الدستور والشرعية مؤكدة انها ستعمل على تواصل اعمال البرلمان بشكل طبيعي.

وقال رئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي: "ما اقدم عليه الرئيس سعيد من الاعلانات اليوم ليس لها اسم وليس لها عنوان الا انقلاب، انقلاب ليس على انقلاب، انقلاب على الشرعية، انقلاب على الدستور انقلاب على مجلس نواب الشعب انقلاب على الحكومة انقلاب على مؤسسات المجتمع المدني وكلها تعمل في اطار الدستور فهو تجميد للدستور".

قرارات الرئيس لن تمر مرور الكرام، بل سيكون لها مابعدها، وفرحة قطاعات واسعة من التونسيين بعد قررات الر ئيس الاخيرة لايجب ان تخفي ان البلاد تدخل منعرجا حاسما وجديدا مفتوحا على كل الاحتمالات.