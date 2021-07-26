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رويترز: زلزال بقوة 6 درجات يضرب جزيرة سولاويزي في اندونيسيا

الإثنين ٢٦ يوليو ٢٠٢١ - ٠٤:٠٣ بتوقيت غرينتش

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