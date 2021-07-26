بالصور...حرائق تجتاح جزيرة سردينيا الإيطالية والحكومة تجلي المواطنين

العالم-اوروبا

وقال عمال الإطفاء إن العديد من المنازل في المنطقة الداخلية على الجانب الغربي للجزيرة تضررت.

وذكرت سلطات الحماية المدنية أن مسحا أوليا أشار إلى أن ألسنة النيران التهمت عشرة آلاف فدان حول منطقة مونتيفيرو الأثرية، قرب وسط ثاني أكبر جزيرة في إيطاليا.

وأجلت السلطات مئتي شخص من بلدة كولييري خلال الليل و 155 آخرين من سيناريولو، حيث لم تصل النيران إلى المناطق السكنية بعد، بحسب رئيس البلدية.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" أن أكثر من نصف من تم إجلاؤهم في كولييري سمح لهم بالعودة إلى منازلهم الأحد.

ونقلت "أنسا" عن أنطونيو بيلوي، رئيس هيئة الحماية المدنية بالجزيرة، قوله إن إحدى عشرة طائرة تعمل على إخماد النيران.