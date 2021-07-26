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اكتشاف حفرية جد تماسيح العصر الحديث في تشيلي

اكتشاف حفرية جد تماسيح العصر الحديث في تشيلي
الإثنين ٢٦ يوليو ٢٠٢١ - ٠٤:٤١ بتوقيت غرينتش

أعلن المتحف الأرجنتيني للعلوم الطبيعية اليوم اكتشاف هيكل عظمي متحجر يرجع إلى 150 مليون عام في جبال بجنوب تشيلي حدد الباحثون أنه جد التماسيح الحالية.

العالم - منوعات

ونقلت رويترز عن فيديريكو اجنولين الذي اكتشف الحفرية قوله إن الحفرية نوع من التماسيح تدعى بوركيسوكوس مالينجراندينسيز مشيراً إلى أن التماسيح قبل مئتي عام تقريباً كانت أصغر ولم تعش في المياه.

وأوضح أن نوع بوركيسوكوس يتميز بسلسلة من السمات الفريدة ليست لدى نوع آخر من التماسيح لأنه كان أول من وصل إلى المياه العذبة.

ويشير المتحف الأرجنتيني للعلوم الطبيعية إلى أن التماسيح ظهرت في بداية العصر الجوراسي في وقت قريب من ظهور الديناصورات الأولى وفي غضون بضعة ملايين من السنين وصلت إلى الماء وذلك بفضل وجود البحار الدافئة والضحلة وتشتهر أمريكا الجنوبية بثرائها بحفريات التماسيح البحرية.

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