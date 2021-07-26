وفاة سجين آخر في سجون البحرين إثر الإهمال الطبي

العالم - البحرين

وكان حقوقيون قد أعلنوا وفاة السجين مطالبين بالتحقيق في ظروف وفاته.

وقال مدير معهد البحرين للحقوق والديمقراطية "السيد أحمد الوداعي"، إن "حسن عبدالنبي منصور" كان محكوما بالسجن 3 أشهر، لكن لم تشمله إجراءات العقوبات البديلة على الرغم من خطورة وضعه الصحي.

وأضاف لقد عانى السجين من الإهمال الطبي في سجن الحوض الجاف، مشيرا إلى أنه تم المماطلة في إعطائه أدويته وتأخر نقله لعيادة السجن.

وتابع "الوداعي" كان السجين يتأوه ويبكي من شدة الألم مما دفع زملاءه لطرق الأبواب بشدة حتى يتم نقله. وأشار إلى أنه تم نقله إلى عيادة السجن بعدها إلى مستشفى السلمانية حيث وافته المنية.

ودعا "الوداعي" الحكومة البحرينية إلى التحقيق في ظروف وفاته.

من جهتها قالت الداخلية إن السجين المحكوم في قضية جنائية تم نقله للمستشفى بتاريخ 19 يوليو 2021 بعد الفحوصات التي أجريت له بعيادة المركز.