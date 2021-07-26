الإثنين ٢٦ يوليو ٢٠٢١
٠٦:٣٢ GMT
فارسی
البث المباشر

وفاة سجين آخر في سجون البحرين إثر الإهمال الطبي

وفاة سجين آخر في سجون البحرين إثر الإهمال الطبي
الإثنين ٢٦ يوليو ٢٠٢١ - ٠٥:١٨ بتوقيت غرينتش

توفي سجين بحريني آخر (35 عاما)، إثر تعرضه لمضاعفات فقر الدم المنجلي والإهمال الطبي المتعمد داخل السجن.

العالم - البحرين

وكان حقوقيون قد أعلنوا وفاة السجين مطالبين بالتحقيق في ظروف وفاته.

وقال مدير معهد البحرين للحقوق والديمقراطية "السيد أحمد الوداعي"، إن "حسن عبدالنبي منصور" كان محكوما بالسجن 3 أشهر، لكن لم تشمله إجراءات العقوبات البديلة على الرغم من خطورة وضعه الصحي.

وأضاف لقد عانى السجين من الإهمال الطبي في سجن الحوض الجاف، مشيرا إلى أنه تم المماطلة في إعطائه أدويته وتأخر نقله لعيادة السجن.

وتابع "الوداعي" كان السجين يتأوه ويبكي من شدة الألم مما دفع زملاءه لطرق الأبواب بشدة حتى يتم نقله. وأشار إلى أنه تم نقله إلى عيادة السجن بعدها إلى مستشفى السلمانية حيث وافته المنية.

ودعا "الوداعي" الحكومة البحرينية إلى التحقيق في ظروف وفاته.

من جهتها قالت الداخلية إن السجين المحكوم في قضية جنائية تم نقله للمستشفى بتاريخ 19 يوليو 2021 بعد الفحوصات التي أجريت له بعيادة المركز.

روابط ذات صلة

الشيخ علي سلمان يعزي باستشهاد بركات ويدعو للإفراج عن المعتقلين دون شرط

جمعية الوفاق تطالب الأمم المتحدة بتحقيق مستقل في وقائع سجن جو

شاهد: استمرار التظاهرات الغاضبة في البحرين احتجاجا على وفاة حسين بركات

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تونس...انصار سعيد والبرلمان يواصلون الانتشار في الشوارع

تونس..مستشار رئيس 'النهضة' السياسي يدعو مؤسسات الدولة لعدم تطبيق قرارات سعيد

تدهور خطير في صحة زعيم حركة حق المعتقل 'حسن مشيمع'

مقتل 9 أشخاص جراء انهيار أرضي في شمال الهند

المعارضة البحرينية تدشن حملة لوقف أحكام الإعدام

افتتاح كلية ناخيموف البحرية الروسية في سوريا