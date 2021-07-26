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افتتاح كلية ناخيموف البحرية الروسية في سوريا

افتتاح كلية ناخيموف البحرية الروسية في سوريا
الإثنين ٢٦ يوليو ٢٠٢١ - ٠٦:٠٠ بتوقيت غرينتش

تشهد محافظة اللاذقية السورية اليوم افتتاح فرع جديد لكلية ناخيموف البحرية الروسية الشهيرة، والتي تقدم العلوم العسكرية للشباب في سن مبكرة.

العالم - سوريا

وقالت مصادر لوكالة "سبوتنيك" أن حفل الافتتاح سيحضره كل من قائد تجميع القوات الروسية في سوريا، ونائب رئيس مجلس الأعمال السوري- الروسي في غرفة التجارة والصناعة الروسية، إلى جانب ممثلين عن وزارتي الدفاع والتعليم العالي والبحث العلمي في سوريا.

وتأسست كلية ناخيموف البحرية في مدينة سان بطرسبورغ عام 1944، واتخذت اسمها تيمنا بالأدميرال الروسي في الحقبة الإمبراطورية الروسية، بافل ناخيموف.

وفي آب/ أغسطس 2016، أصدر الرئيس فلاديمير بوتين تعليماته لوزير الدفاع سيرغي شويغو بإنشاء فرع لكلية "ناخيموف البحرية" في مدينة مورمانسك.

وتقدم كلية (ناخيموف) أحد أشكال التعليم العسكري للشباب في سن مبكرة.

وأقامت قوات البحرية الروسية العاملة في قاعدة طرطوس على الساحل السوري احتفالا بمناسبة الذكرى الـ325 لإنشاء الأسطول الروسي.

وشاركت في الاحتفال غواصات وسفن حربية تابعة لأسطول البحر الأسود، بالإضافة إلى طائرات ومروحيات عسكرية.

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افتتاح كلية ناخيموف البحرية الروسية في سوريا