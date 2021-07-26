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مقتل 9 أشخاص جراء انهيار أرضي في شمال الهند

مقتل 9 أشخاص جراء انهيار أرضي في شمال الهند
الإثنين ٢٦ يوليو ٢٠٢١ - ٠٦:٠١ بتوقيت غرينتش

لقي تسعة أشخاص حتفهم في انهيار أرضي وقع في ولاية هيماتشال براديش شمالي الهند اليوم الأحد نتيجة سقوط صخور واصطدامها بمركبة كانوا يستقلونها، وفق ما أفادت وكالة آسيا الدولية للأنباء.

العالم-اسيا والباسفيك

وأضافت الوكالة، وهي شريك لـ "رويترز، نقلا عن شرطة الحدود بين الهند ومنطقة التبت، أن السيارة كانت تقل 11 شخصا أُصيب منهم اثنان بالإضافة إلى أحد المارة.

وهرعت الشرطة إلى موقع الحادث بالقرب من قرية بادسيري بمنطقة كينور في ولاية هيماتشال براديش الجبلية حسبما ذكرت الوكالة.

وقالت بعض وسائل الإعلام المحلية إن الضحايا كانوا في زيارة، وهم من دلهي ومناطق أخرى في الهند، بينما كان أحد المصابين من السكان المحليين.

وأظهرت لقطات تلفزيونية انهيار جسر باتسيري في منطقة كينور وتضرر مركبات أخرى حيث انزلقت الصخور على منحدر بسبب انهيارات أرضية.

وقال رئيس الوزراء ناريندرا مودي على تويتر "خالص التعازي القلبية لأسر أولئك الذين فقدوا حياتهم في هذا الحادث. جميع الترتيبات جارية لعلاج المصابين في الحادث".

وفي ولاية مهاراشترا بغرب البلاد، لقي ما لا يقل عن 125 شخصا حتفهم في اليومين الماضيين بعد أن تسببت الأمطار الموسمية الغزيرة في حدوث انهيارات أرضية كبيرة وفيضانات.

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