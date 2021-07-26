آخر التحولات السياسية في تونس.. لحظة بلحظة..

العالم-تونس



اليكم اهم التطورات التي حصلت في الشان التونسي منذ مساء امس الاحد حتى اللحظة..

الساعة 22 الاثنين... تواصل أعداد المحتجين بالارتفاع في اطار المؤيدين والمعارضين لقرارارت الرئيس قيس سعيد، فمنهم من يتوجه للانضمام الى الاحتجاجات أمام مبنى البرلمان التونسي، على خلفية الأحداث الأخيرة التي تشهدها البلاد.

الساعة 10 اليوم الاثنين... دعا رياض الشعيبي المستشار السياسي لرئيس حركة “النهضة” التونسية ورئيس البرلمان راشد الغنوشي مؤسسات الدولة إلى عدم تطبيق القرارات الأخيرة التي اتخذها الرئيس قيس سعيد، وذلك عقب اعلان الرئيس قيس سعيد تجميد اختصاصات البرلمان، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها.

الساعة 9:30 اليوم الاثنين.. وجه رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي دعوة للالتحاق بمجلس النواب دفاعا عن الديموقراطية، ورفضا لقرارات الرئيس قيس سعيّد.

الساعة 9 صباح اليوم الاثنين... قال الرئيس التونسي الأسبق منصف المرزوقي، إن قرارات الرئيس قيس سعيد تجميد عمل البرلمان وإقالة رئيس الحكومة تشكل "انقلابا وخرقا للدستور لا يقبله المنطق".

الساعة 8:30 صباح الاثنين.. تدفق آلاف التونسيين إلى شوارع العاصمة بعد إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد إطاحته بالحكومة وتجميد أعمال البرلمان وذلك للإشادة بهذه الخطوة التي استنكرها منتقدوه ووصفوها بأنها انقلاب.

الساعة 8 من صباح اليوم الاثنين.. جاء في كلمة للرئيس التونسي قيس سعيد اثر اجتماع مع القيادات الكبرى للقوات المسلحة ابرز القرارات التي تم الاعلان عنها وهي تجميد كل اعمال البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه وفقا للفصل الثمانين من الدستور بالاضافة الى اعفاء رئيس الحكومة، اثر ذلك خرجت اعداد غفيرة من التونسيين للاحتفال في شواع العاصمة ترحيباً بالقررات المعلنة.

الساعة 7 من صباح اليوم الاثنين... ذكرت مصادر تونسية أن الجيش انتشر في الشوارع الرئيسة والدوائر الحكومية المهمة، بينها مبنى الاذاعة والتلفزيون، واشارت المصادر الى أن الجيش التونسي طوقَ مبنى مجلسِ النواب، كما اشتبكت الشرطة، وأطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين تجمعوا أمام مبنى مكتب حركة النهضة وسط العاصمة..

الساعة 7 اليوم الاثنين.. دعا رئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين، التونسيين إلى النزول إلى الشوارع لإنهاء ما وصفه بانقلاب، بعد ساعات من إعلان الرئيس قيس سعيد تجميد عمل البرلمان وإقالة الحكومة.

صباح اليوم الاثنين.. منع الجيش التونسي رئيس البرلمان راشد الغنوشي من دخول مبنى مجلس النواب في ساعة مبكرة من صباح اليوم.

فجر اليوم الاثني... أقدم عدد من المواطنين التونسيين على اقتحام مكتب لـ"حركة النهضة" وإفراغه من الوثائق وإحراقها في مدينة حومة بجزيرة جربة التونسية.

مساء الاحد...اتهم رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي الرئيس قيس سعيد "بالانقلاب على الثورة والدستور" وذلك بعدما أعلن اليوم الأحد تجميد عمل البرلمان وإقالة الحكومة، وقال الغنوشي زعيم حزب "النهضة" في اتصال مع وكالة "رويترز": "نحن نعتبر المؤسسات ما زالت قائمة وأنصار النهضة والشعب التونسي سيدافعون عن الثورة".

مساء الاحد..أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، قرارا بإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه، وقرر سعيد خلال اجتماع طارئ للقيادات العسكرية و الأمنية "تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب"، لافتا إلى أن هذا القرار كان يجب اتخاذه قبل أشهر.

مساء الاحد .. احتجاجات شعبية تعود الى شوارع العاصمة تونس تزامنا مع احياء البلاد لذكرى عيد الجمهورية للمطالبة باسقاط النظام وحل البرلمان، اشتبك خلالها الامن بالمحتجين حيث دفعت السلطات بقواتها والياتها الامنية من اجل التصدي لها قبل ساعات من انطلاقها.

جد جاء ذلك بعد اجتماع مهم عقده الرئيس التونسي قيس سعيد بقيادات الجيش وقوى الامن.

وفور اعلان الرئيس قيس سعيد ان الدستور العام لايسمح بحل البرلمان لكنه لايقف مانعا امام تجميد كافة اعماله، ورفع الحصانة عن نواب البرمان . خرج الالاف من التونسيين المؤيدين له الى شوارع العاصمة تونس ومطالبية بمحاسبة المسؤولين في الحكومة والبرلمان برئيسه الغنوشي.

من جانبها اعلنت حركة النهضة التونسية عن امتعاضها من قرار الرئيس واعتبرتها بانها انقلابا على الشرعية ومؤكدة مواصلتها لعمل البرلمان بشكل طبيعي.

وقال الغنوشي الذي توجه فورا الى مبنى البرلمان ووجه بمنع من الدخول من قبل قوى الامن والشرطة التي قالت بان ذلك ياتي بامر رئاسي، واعتبر الغنوشي حركة الرئيس بانها انقلاب على الشرعية والدستور ومجلس النواب والحكومة والمؤسسات الخاصة بالمجتمع المدني التي تعمل وفق اطار الدستور بالاضافة الى تجميد الدستور، مطالبا الجماهير الشعبية التوجه الى مبنى البرلمان للدفاع عن الديمقراطية حسب تعبيره .

وقال الغنوشي إن مجلس النواب مستمر بعمله، وإن الحكومةَ التي حصلت على شرعيتها من البرلمان ستواصل عملها، معتبرا أن الشعب التونسي يعتدى عليه عبر مصادرة حريته، داعياً الى الخروج بتظاهرات لاستعادة حقوقه.

وجرت مناوشات محدودة أمام البرلمان بين عدد من أنصار الرئيس سعيد وبين الرافضين لقراراته، اثر قيام الجيش بنشر قواته في الشوارع الرئيسي وامام الدوائر الحكومية ومنها مبنى الاذاعة والتلفزيون التونسي ومحاصرة مبنى البرلمان ،واستخدمت قوات الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المعارضين لقرارات سعيد الذي تجمعوا في الساعات الاولى من فجر اليوم امام مكتب حركة النهضة وسط العاصمة .