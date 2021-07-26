الإثنين ٢٦ يوليو ٢٠٢١
٠٦:٣٤ GMT
فارسی
البث المباشر

تونس..مستشار رئيس 'النهضة' السياسي يدعو مؤسسات الدولة لعدم تطبيق قرارات سعيد

تونس..مستشار رئيس 'النهضة' السياسي يدعو مؤسسات الدولة لعدم تطبيق قرارات سعيد
الإثنين ٢٦ يوليو ٢٠٢١ - ٠٦:٠٥ بتوقيت غرينتش

دعا رياض الشعيبي المستشار السياسي لرئيس حركة “النهضة” التونسية ورئيس البرلمان راشد الغنوشي مؤسسات الدولة إلى عدم تطبيق القرارات الأخيرة التي اتخذها الرئيس قيس سعيد، وذلك عقب اعلان الرئيس قيس سعيد تجميد اختصاصات البرلمان، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها.

العالم-تونس

وقال الشعيبي ان حركة النهضة تحمل سعيّد المسؤولية في كل التجاوزات التي يمكن أن تطال أشخاصا ومؤسسات بسبب قراراته”.

ويرى المراقبون ان قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد جاءت إثر احتجاجات شهدتها عدة محافظات تونسية بدعوة من نشطاء؛ حيث طالبت بإسقاط المنظومة الحاكمة واتهمت المعارضة بالفشل، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية.

وتخللت تلك الاحتجاجات اعتداءات على مقار لحركة “النهضة” في عدد من محافظات البلاد، وهو أدانته الحركة، في بيان، واتهمت المتورطين في تلك الاعتداءات بأنها “عصابات إجراميّة يتمّ توظيفها من خارج حدود البلاد ومن داخلها لاشاعة مظاهر الفوضى والتخريب، خدمة لأجندات الإطاحة بالمسار الديمقراطي وتعبيد الطريق أمام عودة القهر والاستبداد”.

ويُنظر إلى تونس على أنها الدولة العربية الوحيدة التي نجحت في إجراء عملية انتقال ديمقراطي من بين دول عربية أخرى شهدت أيضا ثورات شعبية أطاحت بالأنظمة الحاكمة فيها، ومنها مصر وليبيا واليمن.

روابط ذات صلة

المرزوقي معلقا على الأوضاع في تونس: ليس كل ما يلمع ذهبا

شاهد.. الجيش ينتشر في شوارع تونس بعد قرارات الرئيس سعيد

شاهد.. احتجاجات شعبية خارج الحسابات السياسية في تونس

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تونس...انصار سعيد والبرلمان يواصلون الانتشار في الشوارع

تونس..مستشار رئيس 'النهضة' السياسي يدعو مؤسسات الدولة لعدم تطبيق قرارات سعيد

تدهور خطير في صحة زعيم حركة حق المعتقل 'حسن مشيمع'

مقتل 9 أشخاص جراء انهيار أرضي في شمال الهند

المعارضة البحرينية تدشن حملة لوقف أحكام الإعدام

افتتاح كلية ناخيموف البحرية الروسية في سوريا