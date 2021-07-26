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روسيا تدعو لسحب الأطفال من مناطق النزاع في سوريا

روسيا تدعو لسحب الأطفال من مناطق النزاع في سوريا
الإثنين ٢٦ يوليو ٢٠٢١ - ٠٧:٣٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت مفوضة الرئيس الروسي لحقوق الطفل، آنا كوزنتسوفا، اليوم الاثنين، أن الوقت قد حان لتشكيل فريق حقوقي دولي لسحب الأطفال من مناطق النزاع المسلح في سوريا.

العالم - سوريا

وقالت كوزنيتسوفا في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "أرى أن الوقت قد حان لتشكيل فريق لتقديم الدعم للدول التي تعمل بمفردها على إنقاذ أطفالها، إنهم يحتاجون الدعم والمساعدة المرافقة".

وأضافت كوزنتسوفا: "لحل مشكلة سحب الأطفال من مناطق القتال في سوريا أصبح من الضروري بذل المزيد من الجهود والقيام بأعمال حقيقية يحتاجها آلاف الأطفال الأبرياء الذين يعيشون في ظروف مروعة. لا يمكن إعادتهم بالشعارات، بل يجب علينا العمل".

وكشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، يوم الأحد، أن أكثر من نصف الأطفال لا يزالون محرومين من التعليم في سوريا، بعد 10 سنوات على بدء الحرب في البلد العربي.

يذكر أن النزاع في سوريا تسبب في أكثر من 387 ألف قتيل، منذ اندلاعه في العام 2011. وبحسب إحصاءات الأمم المتحدة فإن 6.7 مليون سوري نزحوا داخل البلاد، فيما شرد 5.5 مليون خارجها.

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روسيا تدعو لسحب الأطفال من مناطق النزاع في سوريا