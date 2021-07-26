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عون يجري استشارات نيابية ملزمة لتسمية رئيس للحكومة اللبنانية

عون يجري استشارات نيابية ملزمة لتسمية رئيس للحكومة اللبنانية
الإثنين ٢٦ يوليو ٢٠٢١ - ٠٧:٥٨ بتوقيت غرينتش

يجري الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الاثنين، استشارات نيابية ملزمة لتسمية رئيس للحكومة اللبنانية، في وقت ذكرت فيه وسائل إعلام لبنانية أنّ غالبية برلمانية ستسمي النائب نجيب ميقاتي لرئاسة الحكومة، فيما رشّح أربعة رؤساء حكومة سابقين ميقاتي لترؤس الحكومة.

العالم-لبنان

وجاء إعلان رؤساء الحكومات السابقون فؤاد السنيورة، ونجيب ميقاتي، وسعد الحريري، وتمام سلام، عقب اجتماعهم في "بيت الوسط" لمناقشة آخر المستجدات السياسية في البلاد ولا سيما موضوع الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس للحكومة الجديدة.

وأكّد الرّؤساء الثلاثة في بيان لهم، أنّ "اللبنانيون ينتظرون مبادرات إيجابية من قبل الجميع، استكمالاً للمبادرة الفرنسية ومبادرة الرئيس نبيه بري من أجل تشكيل حكومة، على أن تكون منسجمة وتحظى بثقة اللبنانيين والمجتمعين العربي والدولي".

وقال البيان: "ندعم تشكيل حكومة قادرة على إنقاذ لبنان بناءً على وثيقة الوفاق الوطني والدستور اللبناني بعيداً عن البدع، وللبدء بتعاون شفاف ومجدٍ مع صندوق النقد الدولي والدول الصديقة".

يأتي ذلك بعد أن اعتذر رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، سعد الحريري، عن تشكيل الحكومة، بعد أكثر من 8 أشهر من تكليفه بتشكيلها ومواجهته عراقيل توزيع الحصص الوزارية والتوازن السياسي في لبنان.

وبعد إعلان الاعتذار، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيستضيف مؤتمراً دولياً جديداً حول لبنان في شهر آب/أغسطس المقبل، في الذكرى الأولى لتفجير مرفأ بيروت، لمساعدة اللبنانيين الغارقين في أزمة اقتصادية غير مسبوقة.

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