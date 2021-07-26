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ترکیا
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تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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مراسل العالم: هناك تجمعات للمؤيدين والمعارضين لقرارات الرئيس سعيد امام البرلمان
أنصار حركة النهضة التونسية يعتصمون أمام البرلمان
رئيس مجلس النواب التونسي راشد الغنوشي ينفذ اعتصاما أمام البرلمان بعدما منعه الجيش من الدخول إلى المبنى
الرئيس سعيّد يعفي رئيس الوزراء ويجمد عمل البرلمان ويرفع حصانة أعضائه
تونس الشرطة تشتبك مع متظاهرين تجمعوا أمام مكتب حركة النهضة بالعاصمة
الغنوشي يدعو التونسيين إلى النزول للشوارع لإنهاء ما وصفه بالانقلاب
الجيش التونسي يمنع رئيس البرلمان راشد الغنوشي من دخول مبنى المجلس
رئيس البرلمان راشد الغنوشي يتهم الرئيس سعيّد بالانقلاب على الثورة والدستور
الرئيس قيس سعيّد يصدر قرارا بمنعِ سفر شخصيات سياسية وأعضاء البرلمان
تونس الرئيس سعيّد يعفي رئيس الوزراء ويجمد عمل البرلمان ويرفع حصانة أعضائه
أنصار حركة النهضة التونسية يعتصمون أمام البرلمان
الإثنين ٢٦ يوليو ٢٠٢١ - ٠٧:٥٣ بتوقيت غرينتش
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