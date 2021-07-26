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شاهد.. مراسل العالم: الشارع التونسي في حالة ترقب!

الإثنين ٢٦ يوليو ٢٠٢١ - ٠٨:١٨ بتوقيت غرينتش

افاد مراسل العالم في تونس ان الشارع التونسي وكل تونس في حالة ترقب لما ستاتي به الساعات والايام المقبلة بعد القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية بتجميد كل اعمال المجلس البرلماني لمدة 30 يوم واعفاء رئيس الحكومة.

العالم - خاص بالعالم

وقال مراسل العالم نزار الزغدودي فى حوار مباشر مع قناة العالم الاخبارية على هامش التغطية الخاصة حول قرارات الرئيس قيس سعيّد وتفاقم الأزمة السياسية في تونس، ان بعد اعلان قرارات قيس سعيد كان الشارع التونسي ينبض فرحا وخرج التونسيون وقالوا ان هذه القرارات جائت في الوقت المناسب نظرا للوضع المتردي الذي وصلت اليه تونس من ادارة الازمة الصحية والاقتصادية والاجتماعية وتقهقر البلاد ومراتبها في هذه المجالات، لكن هناك من يرى ان ما اقدم عليه سعيد هو انقلاب على الدستور كما جاء في كلمة رئيس البرلمان راشد الغنوشي.

واوضح مراسل العالم ان المعارضة التونسية الممثلة في البرلمان الكتلة الديمقراطية والتيار الديموقراطي وحركة الشعب قالت ان القرارات والخطوة التي اتخذها رئيس الجمهورية هي تاريخية وهي في صميم الدستور بينما هناك كتل داعمة للحكومة وعلى رأسها حركة النهضة وايضا حزب تونس ثاني اكبر الكتل البرلمانية وصفت هذه الخطوة بالانقلابية ودعت القوى الوطنية الى التصدي لهكذا قرارات من اجل ما وصفوها الحفاظ على اسس وقيم التي قامت عليها تونس منذ بدء الثورة.

واضاف مراسلنا: ان المشهد في تونس قد انقسم الى قسمين، جهة مرحبة بقرارات رئيس الجمهورية وهم كثر وجهة ترفض هذه القرارات وهم كثر ايضاً خاصة المنتسبين للاحزاب الرئيسية الداعمة للحكومة والتي تقودها حركة النهضة.

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