استراتيجي يعدد هزائم المخططات الامريكية بالمنطقة نصفها على يد ايران والمقاومة!

العالم- خاص بالعالم

وقال حمية في حديث لقناة العالم خلال برنامج "نوافذ": ان هناك ثوابت في السياسة الامريكية، والتي لا تتغير مع اي رئيس ديمقراطي جمهوري، ضعيف قوي، مشيراً الى وجود ثوابت ومتغيرات في الشرق الاوسط، ويجب معرفة ما هي الثوابت وما هي المتغيرات.

واوضح ان الثوابت الامريكية في الشرق الاوسط هي المحافظة على الكيان الصهيوني، وجعله متفوقاً وقوياً وآمناً في المنطقة، لافتاً الى انه منذ عام 2001 ولحد معركة سيف القدس، هل باتت "اسرائيل" اكثر قوة ام أكثر هشاشة، وهذا هو الفشل الاول.

واضاف، ان الثابت الامريكي الثاني في المنطقة هو التحكم بعملية تصدير النفط والغاز من دول الخليج الفارسي وبينها العراق وايران، فهل نجحت الولايات المتحدة لحين 2021 بالحصار الاقتصادي ضد ايران ومنعها من تصدير نفطها، الا ان ايران قامت بعقد صفقة مع الصين بقيمة تفوق بـ400 مليون دولار، واعتبر ان هذا الاخفاق الثاني، مشيراً الى ان الاخفاق الثالث هو الملف النووي الايراني الذي يعتبر من الثوابت الامريكية.

وتابع، ان من ضمن المخطات الامريكية انشاء تنظيم القاعدة وداعش والنصرة والحركات الارهابية الاخرى باعتراف لسان هيلاري كلينتون بانها انشأتها لمقارعة دول الممانعة وتدمير، ولذلك أين اصبح مآل هذه القوى الارهابية الآن.

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