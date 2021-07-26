الإثنين ٢٦ يوليو ٢٠٢١
٠٩:٣٦ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد بالفيديو..

استراتيجي يعدد هزائم المخططات الامريكية بالمنطقة نصفها على يد ايران والمقاومة!

الإثنين ٢٦ يوليو ٢٠٢١ - ٠٨:١٣ بتوقيت غرينتش

اكد رئيس قسم الدراسات العسكرية والاستراتيجية في مركز "عاملة" علي حمية، انه يجب على الجميع ان يعرف ان هناك في الولايات المتحدة الامريكية تحاك مخططات ومؤامرات لمنطقة الشرق الاوسط لا يمكن معرفتها الا حين وقوعها.

العالم- خاص بالعالم

وقال حمية في حديث لقناة العالم خلال برنامج "نوافذ": ان هناك ثوابت في السياسة الامريكية، والتي لا تتغير مع اي رئيس ديمقراطي جمهوري، ضعيف قوي، مشيراً الى وجود ثوابت ومتغيرات في الشرق الاوسط، ويجب معرفة ما هي الثوابت وما هي المتغيرات.

واوضح ان الثوابت الامريكية في الشرق الاوسط هي المحافظة على الكيان الصهيوني، وجعله متفوقاً وقوياً وآمناً في المنطقة، لافتاً الى انه منذ عام 2001 ولحد معركة سيف القدس، هل باتت "اسرائيل" اكثر قوة ام أكثر هشاشة، وهذا هو الفشل الاول.

واضاف، ان الثابت الامريكي الثاني في المنطقة هو التحكم بعملية تصدير النفط والغاز من دول الخليج الفارسي وبينها العراق وايران، فهل نجحت الولايات المتحدة لحين 2021 بالحصار الاقتصادي ضد ايران ومنعها من تصدير نفطها، الا ان ايران قامت بعقد صفقة مع الصين بقيمة تفوق بـ400 مليون دولار، واعتبر ان هذا الاخفاق الثاني، مشيراً الى ان الاخفاق الثالث هو الملف النووي الايراني الذي يعتبر من الثوابت الامريكية.

وتابع، ان من ضمن المخطات الامريكية انشاء تنظيم القاعدة وداعش والنصرة والحركات الارهابية الاخرى باعتراف لسان هيلاري كلينتون بانها انشأتها لمقارعة دول الممانعة وتدمير، ولذلك أين اصبح مآل هذه القوى الارهابية الآن.

تابعوا المزيد من التفاصيل المذهلة في الفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

هل بات الاحتلال الامريكي يدق المسمار في نعشه شرقي سوريا؟

الانسحاب الامريكي يراوح مكانه بالمماطلة والمقاومة العراقية تحذر

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نيوزيلندا ترفق بحال مواطنة كان لها صلة بـ'داعش'

إصابة مدنيين سوريين بقذائف للقوات التركية على ريف حلب

مناوشات بين أنصار الرئيس التونسي وأنصار 'النهضة' أمام البرلمان

الإطاحة بارهابي لدى 'داعش' في كركوك

حزب الله سمى ميقاتي ​ ل​تشكيل الحكومة​ المقبلة

الرئيس روحاني: تنمية المناطق الحرة في البلاد تصب في مسار التعاطي مع دول الجوار