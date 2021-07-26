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ردود فعل الفنانين التونسيين على قرارت الرئيس قيس سعيد

ردود فعل الفنانين التونسيين على قرارت الرئيس قيس سعيد
الإثنين ٢٦ يوليو ٢٠٢١ - ٠٨:٣٥ بتوقيت غرينتش

كشف عدد من الفنانين التونسيين موقفهم من قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد بتجميد البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه إلى جانب إقالة الحكومة.

العالم-تونس

فقد عبرت الفنانة لطيفة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن تمنيها الخير لبلدها، ونشرت صورة العلم التونسي وكتبت "يا رب تونس".

أما درة فكتبت "تحيا تونس" و"ربي يحفظ تونس وأهلها".

فيما نشرت عائشة بن أحمد صورة العلم التونسي وكتبت: "فلا عاش في تونس من خانها، تحيا تونس".

أما درين حداد فنشرت صورة الرئيس التونسي وكتبت: "أحلى عيد جمهورية شكرا ‏سيد الرئيس".

وفي وقت سابق، أمس الأحد، أعلن الرئيس التونسي تجميد عمل البرلمان وتعليق حصانة كل النواب استنادا إلى الفصل 80 من الدستور، وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها عدة مدن.

من جهته، دعا رئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، التونسيين إلى النزول إلى الشوارع لإنهاء ما وصفه بالانقلاب، قائلا: "إن على الناس النزول إلى الشوارع مثلما حصل في 14 يناير 2011 لإعادة الأمور إلى نصابها".

واقتحم محتجون تونسيون، في وقت سابق أمس الأحد، مقرات لـ"حركة النهضة" في ثلاث محافظات، إذ شهدت عدد من المدن وقفات احتجاجية للمطالبة بإسقاط حكومة هشام المشيشي، وحل البرلمان وتغيير النظام السياسي، كما اقتحم المحتجون في محافظة توزر مقر الحركة وحرقوا محتوياته بالتزامن مع اقتحام مقرات الحركة في محافظتي القيروان وسيدي بوزيد.

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