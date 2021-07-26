نمو صادرات و انتاج مصنوعات وسبائك الصلب الايراني

العالم - ايران

وأوضحت بيانات المنظمة اليوم الاثنين، أن انتاج سبائك الصلب تجاوز 8.074 مليون طن صعودا عن 7.587 مليون طن في الفترة المناظرة 2020.

وأضافت أن انتاج مصنوعات الصلب ( حديد شيلمان – مسلح – زاوية – ورق، وغيره) سجل نحو 5.396 مليون طن ارتفاعا عن 5.042 مليون طن.

كما أكدت البيانات نمو انتاج الحديد الاسفنجي 8 بالمئة على اساس سنوي بتسجيله 8.133 مليون طن.

الى ذلك بلغت صادرات سبائك الصلب في الربع الاول من السنة المالية فترة 20 مارس/آذار حتى 20 يونيو/حزيران 2021 واقع 1.618 مليون طن، ومصنوعات الصلب 873 الف طن والحديد الاسفنجي 321 الف طن بنمو 55 % و125% و1505% بالترتيب عن الفترة المناظرة 2020.