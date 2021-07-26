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مؤسسة 'رازي' تنتج مليون جرعة من لقاح 'كوف بارس' شهريا

مؤسسة 'رازي' تنتج مليون جرعة من لقاح 'كوف بارس' شهريا
الإثنين ٢٦ يوليو ٢٠٢١ - ٠٨:٣٧ بتوقيت غرينتش

اعلن مساعد شؤون الابحاث والتكنولوجيا لرئيس مؤسسة "رازي" لابحاث صنع اللقاحات والامصال محمد حسن فلاح مهرآبادي بان هذه المؤسسة ستقوم بانتاج مليون جرعة من لقاح "رازي كوف بركت" شهريا على الاقل.

العالم - ايران

وقال فلاح مهرآبادي في تصريح صحفي اليوم الاثنين بان المتوقع ان تقوم مؤسسة "رازي" بعد نحو شهر من الان بانتاج مليون جرعة من لقاح "رازي كوف بركت" شهريا على الاقل.

واضاف: ان الجزء الاكبر من ظروف انتاج هذا اللقاح متوفر في الوقت الحاضر وسيتم توفیر الجزء المتبقي قريبا.

واكد قائلا: اننا الى جانب سائر منتجي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) نسعى لتوفير الجزء الاكبر من الحاجة اللازمة في البلاد.

واوضح بان المرحلة السريرية الثانية من التطعيم بهذا اللقاح لجميع المتطوعين ستنتهي حتى نهاية الاسبوع القادم.

يتبع...

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