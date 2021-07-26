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تونس..انخفاض السندات الدولارية بفعل تصعيد الأزمة السياسية

تونس..انخفاض السندات الدولارية بفعل تصعيد الأزمة السياسية
الإثنين ٢٦ يوليو ٢٠٢١ - ٠٨:٤١ بتوقيت غرينتش

انخفضت السندات الصادرة عن البنك المركزي التونسي بالعملة الصعبة انخفاضا حادا اليوم الاثنين بعد أن أقال رئيس البلاد الحكومة وجمد عمل البرلمان أمس الأحد في تصعيد للأزمة السياسية.

العالم-تونس

ونزل إصدار السندات المقومة بالدولار التي ينتهي أجلها في 2025 بمقدار 2.6 سنت ليتداول عند 86.005 سنت في الدولار، وهو أدنى مستوى منذ منتصف مارس/ آذار بحسب ما كشفته بيانات تريدويب، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء.

ونزلت سندات مقومة باليورو لأجل 2024 بأكثر من ثلاثة سنتات إلى 86.348 سنت في اليورو، قرب أدنى مستوى في تسعة أشهر وفقا لتريدويب.

كان الرئيس التونسي قد أعلن يوم أمس تجميد عمل البرلمان وتعليق حصانة كل النواب، وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي.

فيما حاول رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، دخول البرلمان في ساعة مبكرة من اليوم، إلا أن عناصر الأمن منعوه من ذلك.

وشهدت تونس أخيرا، أزمة جديدة انتهت بإقالة وزير الصحة فوزي مهدي، في حين انقسمت مطالب السياسيين بين تفعيل التغيير الوزاري المعلق ورحيل الحكومة برمتها.

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