الإثنين ٢٦ يوليو ٢٠٢١
١٠:٣٥ GMT
فارسی
البث المباشر

مناوشات بين أنصار الرئيس التونسي وأنصار 'النهضة' أمام البرلمان

مناوشات بين أنصار الرئيس التونسي وأنصار 'النهضة' أمام البرلمان
الإثنين ٢٦ يوليو ٢٠٢١ - ٠٩:٣٠ بتوقيت غرينتش

تشهد ساحة البرلمان التونسي حالة من الاحتقان بعد تجمع أنصار حركة "النهضة" وأنصار الرئيس قيس سعيد، الذي أعلن أمس عن تجميد نشاط البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه وإقالة رئيس الحكومة.

العالم-تونس

وقد تجمع أنصار حركة "النهضة"، الذين وصفوا قرارات الرئيس بالانقلاب، هاتفين بشعارات "يسقط يسقط الانقلاب"، فيما رفع أنصار الرئيس قيس سعيد شعارات تعبر عن دعمهم ومساندتهم لقراراته.

هذا وتشهد ساحة باردو حيث يوجد مقر البرلمان التونسي حضورا أمنيا مكثفا، وإجراءات أمنية مشددة تحسبا لاندلاع أعمال عنف.

تجدر الإشارة إلى أن زعيم حركة "النهضة"، وهو رئيس البرلمان قد دعا أنصاره إلى النزول للشارع وحماية البرلمان، وذلك بعد أن منعه الجيش من الدخول إليه فجر اليوم الاثنين، بعد القرارات التي أعلنها سعيد مساء أمس الأحد.

روابط ذات صلة

شاهد..الجيش يمنع الغنوشي من دخول البرلمان بعد قرارات سعيد

تونس..قيس سعيد يكلف مدير الأمن الرئاسي بالإشراف على وزارة الداخلية

تونس..انخفاض السندات الدولارية بفعل تصعيد الأزمة السياسية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. لبنان: مشاورات نيابية لتحديد رئيس الحكومة الجديد

خروقات عديدة لقوى العدوان في الحديدة

شاهد.. انقسام ومناوشات ازاء قرارات الرئيس التونسي

ملك الأردن يؤكد ضلوع ابن سلمان بمحاولة الانقلاب عليه

احزاب تونسية تندد بقرار الرئيس سعيّد وتعتبره خرقاً دستوريا

قريبا.. سوريا مركزاً للتبادل التجاري في العالم