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إصابة مدنيين سوريين بقذائف للقوات التركية على ريف حلب

إصابة مدنيين سوريين بقذائف للقوات التركية على ريف حلب
الإثنين ٢٦ يوليو ٢٠٢١ - ٠٩:٣٢ بتوقيت غرينتش

أصيب عدد من المدنيين السوريين جراء تجدد اعتداءات القوات التركية والجماعات الموالية لها على المناطق الآمنة بريف حلب الشمالي.

العالم - سوريا

ونقل مراسل سانا عن مصادر محلية قولها: إن عدة قذائف مدفعية وصاروخية مصدرها القوات التركية والجماعات الموالية لها سقطت في محيط قريتي الهوشرية والعريمة إلى الشمال من مدينة الباب وقريتي الشيخ عيسى واحرص التابعتين لناحية تل رفعت بالريف الشمالي ما أدى إلى إصابة عدد من المدنيين بجروح ووقوع أضرار في الممتلكات والحقول الزراعية وبعض المرافق العامة.

وتستهدف القوات التركية والجماعات الموالية لها بشكل متكرر مناطق وقرى في ريف حلب الشمالي بالقذائف والصواريخ الأمر الذي يؤدي إلى وقوع ضحايا وإصابات بين الأهالي وأضرار بالممتلكات.

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