الصحة الايرانية: تسجيل 322 وفاة جديدة بكورونا

العالم - ايران

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي اليوم الاثنين: تم منذ ظهر أمس الاحد ولغاية ظهر اليوم تسجيل 31 الف و814 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 3 ملايين و 723 ألفا و 246 إصابة مؤكدة من ضمنها 4982 شخصا في حالة حرجة ويخضعون للعناية المركزة.

ولفت التقرير الى تعافي 3 ملايين و274 الفا و346 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

وحتى الآن تم تطعيم 8 ملايين و 241 الفا و852 شخصا بالجرعة الأولى من لقاح كورونا وتلقى مليونين و426 الفا و697 شخصا الجرعة الثانية ، وبلغ إجمالي عدد اللقاحات 10 ملایین و668 الفا و549 جرعة.

واوضحت بانه تم لغاية الان اجراء 25 مليونا و601 الفا و224 اختبارا للكشف عن الاصابة بالمرض.

واشارت الصحة الايرانية الى الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) في 232 مدينة، والحالة البرتقالية (متوسط الخطورة) في 117 مدينة، والحالة الصفراء (منخفضة الخطورة) في 99 مدينة.