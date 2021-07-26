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تونس.. قرارات قاطعة ومرحلة فاصلة

الإثنين ٢٦ يوليو ٢٠٢١ - ١٠:٤٦ بتوقيت غرينتش

الرئيس التونسي قيس سعيد يعفي رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه ويجمد سلطات البرلمان بعد أن رفع الحصانة عن النواب

مزيد من التفاصيل في الفيديو المرافق للخبر....

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