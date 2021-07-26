حسان دياب : لبنان ملتزم بقرار الدولي 1701

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و جاء موقف دياب خلال لقائه اليوم الاثنين وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لحفظ ​السلام​ جان بيير لاكروا وقائد ​اليونيفيل​ ستيفانو دل كول، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة للبنان جوانا فرونيكا، مساعد وكيل الأمين العام أليكسس بيرزير، نائب رئيسة بعثة اليونيفيل ومدير الشؤون السياسية والمدنية جاك كريستوفيرد، ومسؤولة الشؤون السياسية صابرينا بففنر.

و في هذا اللقاء تم البحث في زيارة الوفد التفقدية لقوة حفظ السلام العاملة في جنوب لبنان، قبيل التجديد لمهمة اليونيفيل بعد صدور التقرير الدوري للأمين العام للأمم المتحدة حول القرار 1701.

وأكد دياب التزام الحكومة اللبنانية بهذا القرار في الوقت الذي يستمر فيه العدو الإسرائيلي بخرق المجال الجوي منتهكًا السيادة ومتسببًا بأضرار كبيرة تطال القرى في الداخل وآخرها ما جرى في الثاني والعشرين من الشهر الحالي، إضافة إلى الخطر المحدق الذي يطال حركة الطيران المدني.