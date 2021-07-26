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خبير استراتيجي: ما يشاع عن مفهوم الثورة في تونس هو مفهوم مزور

الإثنين ٢٦ يوليو ٢٠٢١ - ٠١:٠٧ بتوقيت غرينتش

أكّد صلاح الداودي من مركز المغاربة للدراسات الاستراتيجية أن ما يشاع عن مفهوم الثورة في تونس، هو مفهوم مزوّر، ولا توجد ثورة ولا ثورة تصحيحية في الوقت الراهن.

العالم - خاص بالعالم

وفي حوار مباشر مع قناة العالم وتغطية خاصة حول قرارات الرئيس قيس سعيّد، وتفاقم الأزمة السياسية، أكد صلاح الداودي:"نسوق ملاحظتين اثنتين، الاولى تتعلق بتصحيح مفهوم وقع فيه الاعلام، ووقع فيه حتى التلاعب ببعض العقول حول مفهوم الثورة.

وأشار الداودي الى أن هذا المفهوم هو مزوّر الى حد كبير، باعتبار وجود محاولة لحركة ثورية جزئية سرعان ما تم اجهاضها، وتم نقل السلطة بطريقة أدت الى ما أدت إليه الآن وبالتالي حتى الآن لا توجد ثورة أو ثورة تصحيح، لا مدنية ولا عسكرية بل يوجد تعثر متواصل في مسار الانتقال الى الديمقراطية، وليس الانتقال الديمقراطي".

وأضاف الداودي:"من جهة أخرى ما نتطلع إليه الآن، هو توضيح خارطة طريق لليوم الموالي وللأيام والأشهر المقبلة، أي توضيح أهداف هذه الحركة التي قام بها الرئيس أولا وثانيا توضيح الآليات التي سوف يشتغل عليها حتى نخرج من الحالة الاستثنائية وثالثا كيف سيتم التعاطي مع الأمور التي من الممكن أن تستجد في تونس، من أمور تستعصي في حالة الفوضى والعصيان، أوفي حالة وجود صعوبات أمنية أو سياسية، وجميعها لن تتوضح في رؤية رئيس الجمهورية.

وكان الرئيس قيس سعيّد قد أعفى رئيس الوزراء وجمّد عمل البرلمان ورفع حصانة أعضائه، وأصدر قرارا بمنع سفر شخصيات سياسية وأعضاء البرلمان، واتهم رئيس البرلمان راشد الغنوشي الرئيس قيس سعيّد بالانقلاب على الثورة والدستور، ودعا الغنوشي التونسيين إلى النزول للشوارع لإنهاء ما وصفه بالانقلاب.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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