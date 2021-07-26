إيران تدشّن المشروع الوطني للانتاج الصناعي للمباني 

العالم - خاص بالعالم

أكد العميد امير حاتمي وزير الدفاع الايراني:"نحن نقدم خدمات مختلفة للقوات المسلحة، و نسعى الدخول في المشاريع الضرورية، وإحدى هذه المشاريع هي موضوع سكن الزملاء في القوات المسلحة. ومن أهم القضايا في مجال السكن هي الوقت والسعر والجودة ، وفي هذا المشروع حاولنا القيام بأعمال تكنولوجية جديدة.



وقال محمد باقر قاليباف رئيس البرلمان الايراني:"في البرلمان موضوع الإسكان من أولويات، ونظراً لأهمية هذا الموضوع لا بد من المضي قدماً بتقنيات العالم ، واليوم دخول وزارة الدفاع في هذا القطاع مهم جداً ويأتي في خدمة الشعب".



ويهدف المشروع للرقي بمستوى جودة الوحدات السكنية، وتقليل فترة تشييدها من خلال إعتماد الطاقات المتخصصة، وإستخدام الأجهزة والآليات التقنية والمتطورة.



اليوم، تم تدشين هذا الإنجاز الكبير في مجال صناعة البناء من قبل وزارة الدفاع التي دخلت في هذا المجال لسد بعض حاجة البلاد. وفي هذا المشروع ، تُستخدم انظمة لأول مرة في صناعة البناء والتي لايمتلكها سوى عدد قليل من البلدان حيث يمكن بناء بناية في وقت قصير جدا.



تم تصميم هذا المشروع وفقًا للوائح العالمية وهو مناسب جدًا من حيث تقليل استهلاك الطاقة، وعزل الصوت والحرارة، والزلازل والحرائق، وتكلفته أنسب من الطرق التقليدية الأخرى.

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