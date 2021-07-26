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افغانستان
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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
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نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
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فی البیت الابیض
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تونس.. الرئيس سعيّد يعفي رئيس الوزراء ويجمد عمل البرلمان ويرفع حصانة أعضائه
الرئيس قيس سعيّد يصدر قرارا بمنع سفر شخصيات سياسية وأعضاء البرلمان
تونس.. الرئيس سعيّد يعفي رئيس الوزراء ويجمد عمل البرلمان ويرفع حصانة أعضائه
مصادر لبنانية:الكتل النيابية تؤكد خلال لقائها رئيس الجمهورية الاسراع بتأليف الحكومة لحل الأزمات والرئيس عون يعد ببذل الجهود للإسراع بتشكيلها
الاتحاد العام التونسي للشغل يقرر عقد لقاء مع الرئيس قيس سعيد في وقت لاحق اليوم، في ضوء ما تشهده البلاد من تغيرات متسارعة
مراسل العالم: مجهولون يقومون بتفجير خط الغاز الواقع بالقرب من قرية البو حمدان بريف الحسكة في سورية الواقع تحت سيطرة قوات قسد
التيار الوطني الحر في لبنان: جبران باسيل ليس في وارد تسمية ميقاتي ولم يطلب منه وزارة الداخلية
الرئيس اللبناني ميشال عون: الحكومة العتيدة ستكون انقاذية وتشرف أيضًا على الانتخابات النيابية
الرئيس اللبناني ميشال عون يعرب عن أمله بتشكيل حكومة جديدة في اقرب وقت ممكن والقيام بالإصلاحات الضرورية لإنقاذ الوضع الاقتصادي في البلاد
المبعوث الأمريكي الخاص بالشأن الايراني روبرت مالي: واشنطن مستعدة للعودة الى الاتفاق النووي في حال التزمت طهران هي الأخرى بتعهداتها النووية
الرئيس اللبناني ميشال عون: الحكومة العتيدة ستكون انقاذية وتشرف أيضًا على الانتخابات النيابية
الإثنين ٢٦ يوليو ٢٠٢١ - ١١:٢٢ بتوقيت غرينتش
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