الإثنين ٢٦ يوليو ٢٠٢١
١٢:٤٢ GMT
فارسی
البث المباشر

الغنوشي: إعلام الإمارات وراء ما حصل في تونس

الغنوشي: إعلام الإمارات وراء ما حصل في تونس
الإثنين ٢٦ يوليو ٢٠٢١ - ١١:٥٢ بتوقيت غرينتش

اتهم زعيم حركة "النهضة"، رئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي، الإعلام الإماراتي بالوقوف وراء ما حصل في تونس، واستهداف حركة "النهضة".

العالم-تونس

وقال الغنوشي في مقابلة مع قناة "تي آر تي" التركية، إن المؤسسة العسكرية تفصل بين السياسي والعسكري ولا مصلحة لها بالتورط في قضايا سياسية.

وأضاف أن قرارات الرئيس قيس سعيد، لا تخدم الديمقراطية ولا التعددية الحزبية وتعكس تعطشا للسيطرة على مؤسسات الدولة.

وأوضح أن مكتب حركة النهضة عقد اجتماعا واتخذ قرارا بإدانة الانقلاب، كما دعا الرئيس قيس سعيد للعودة عن هذه القرارات.

هذا وقد قرر الرئيس التونسي، مساء أمس الأحد، تجميد عمل البرلمان، ورفع الحصانة عن جميع أعضائه وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي.

روابط ذات صلة

تونس.. قرارات قاطعة ومرحلة فاصلة

تونس..قيس سعيد يكلف مدير الأمن الرئاسي بالإشراف على وزارة الداخلية

تونس..انخفاض السندات الدولارية بفعل تصعيد الأزمة السياسية

الى اين تتجه تونس؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. إيران تدشّن المشروع الوطني للانتاج الصناعي للمباني 

بالصور.. احباط محاولة تهريب قطع أثرية بريف درعا الى خارج سوريا 

شاهد بالفيديو... مقتل 7 أشخاص وإصابة آخرين بسبب عاصفة رملية في ولاية يوتا الأمريكية

بالفيديو.. شاهد ما الذي يحدث أمام البرلمان التونسي

حسان دياب : لبنان ملتزم بقرار الدولي 1701

القبض على إرهابي مسؤول عن نصب أكثر من 50 عبوة في صلاح الدين