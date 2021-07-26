الغنوشي: إعلام الإمارات وراء ما حصل في تونس

العالم-تونس

وقال الغنوشي في مقابلة مع قناة "تي آر تي" التركية، إن المؤسسة العسكرية تفصل بين السياسي والعسكري ولا مصلحة لها بالتورط في قضايا سياسية.

وأضاف أن قرارات الرئيس قيس سعيد، لا تخدم الديمقراطية ولا التعددية الحزبية وتعكس تعطشا للسيطرة على مؤسسات الدولة.

وأوضح أن مكتب حركة النهضة عقد اجتماعا واتخذ قرارا بإدانة الانقلاب، كما دعا الرئيس قيس سعيد للعودة عن هذه القرارات.

هذا وقد قرر الرئيس التونسي، مساء أمس الأحد، تجميد عمل البرلمان، ورفع الحصانة عن جميع أعضائه وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي.